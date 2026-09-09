Jannik Sinner torna a Pechino? Gli avversari che troverebbe e la entry-list

Il torneo di Pechino potrebbe rappresentare il punto di ripartenza per Jannik Sinner. È questa, almeno al momento, l’ipotesi che accompagna l’avvicinamento all’ATP 500 cinese, in calendario dal 30 settembre al 6 ottobre 2026. Il numero uno del mondo, lontano dalle competizioni ufficiali da Wimbledon, guarda alla parte finale della stagione con l’obiettivo di tornare in campo proprio in Asia.

La presenza di Sinner a Pechino, tuttavia, non può ancora essere considerata definitiva. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il programma verrà rispettato e se il rientro potrà concretizzarsi nel torneo cinese, tenuto conto dell’infortunio al ginocchio destro. Qualora l’azzurro dovesse effettivamente presentarsi ai nastri di partenza, troverebbe un tabellone di alto livello, nel quale figurano diversi giocatori capaci di metterlo immediatamente alla prova.

L’entry list provvisoria conferma infatti un torneo particolarmente competitivo. Alle spalle di Sinner compaiono alcuni dei nomi più importanti del circuito: Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Flavio Cobolli, Alex de Minaur e Daniil Medvedev sono i principali candidati a occupare le posizioni più alte del seeding.

La possibile partecipazione di Sinner modifica inevitabilmente la prospettiva del torneo. Da numero uno del mondo, l’italiano sarebbe il principale riferimento del tabellone e partirebbe con l’obiettivo di ritrovare progressivamente ritmo e continuità dopo una lunga assenza.

Tra i possibili ostacoli spicca Zverev, indicato come seconda testa di serie nell’entry list. Il tedesco sarebbe uno degli avversari più accreditati per arrivare in fondo al torneo e, soprattutto, rappresenterebbe un banco di prova di primissimo livello per Sinner nel caso in cui i due dovessero incrociarsi nelle fasi decisive.

La presenza di Djokovic è un altro elemento di grande interesse. Il serbo è inserito al quinto posto dell’entry list e, indipendentemente dal momento della stagione, rimane uno dei giocatori in grado di trasformare qualsiasi torneo in un appuntamento di primo piano.

Non meno interessante sarebbe un eventuale incrocio con Medvedev. Il russo occupa l’ottava posizione dell’entry list e rappresenta uno dei profili tatticamente più complessi per Sinner. La capacità del russo di allungare gli scambi, cambiare ritmo e togliere riferimenti all’avversario lo rende un potenziale ostacolo di notevole difficoltà.

Subito dietro i nomi di vertice troviamo Auger-Aliassime e de Minaur, rispettivamente quarta e settima forza dell’entry list. Il canadese ha caratteristiche che possono renderlo particolarmente pericoloso in un torneo sul cemento: servizio, potenza e capacità di prendere rapidamente l’iniziativa negli scambi. De Minaur, invece, potrebbe creare problemi attraverso un tennis completamente diverso. L’australiano è uno dei giocatori più rapidi del circuito e la sua capacità di difendersi, trasformando rapidamente la fase difensiva in offensiva, lo rende un avversario scomodo soprattutto per chi deve ancora ritrovare pienamente le proprie sensazioni agonistiche.

Un capitolo a parte merita Cobolli, indicato come sesta forza dell’entry list. La presenza del romano aumenta ulteriormente l’interesse tricolore intorno al torneo di Pechino e potrebbe creare la possibilità di un confronto tutto tricolore.

Flavio è ormai stabilmente inserito tra i giocatori più interessanti della nuova generazione e, partendo da una posizione così alta nel seeding, avrebbe l’opportunità di costruire un percorso importante nel torneo cinese.

Un eventuale Sinner-Cobolli sarebbe naturalmente uno degli incroci più affascinanti possibili, anche se la collocazione dei giocatori nel tabellone principale dipenderà dal sorteggio e dalla successiva definizione degli accoppiamenti. Tra i giocatori che possono aspirare a un buon risultato figurano Jakub Mensik, Andrey Rublev e Francisco Cerundolo.

ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2026

Sinner,Jannik ITA 1

Zverev,Alexander GER 2

Auger-Aliassime,Felix CAN 4

Djokovic,Novak SRB 5

Cobolli,Flavio ITA 6

de Minaur,Alex AUS 7

Medvedev,Daniil 8

Bublik,Alexander KAZ 16

Mensik,Jakub CZE 18

Rublev,Andrey 24

Cerundolo,Francisco ARG 25

Rinderknech,Arthur FRA 29

Buse,Ignacio PER 30

Norrie,Cameron GBR 35

OUT Collignon,Raphael BEL 38

Borges,Nuno POR 41

Tirante,Thiago Agustin ARG 42

Struff,Jan-Lennard GER 44

Cerundolo,Juan Manuel ARG 45

Hurkacz,Hubert POL 47

Navone,Mariano ARG 49

Khachanov,Karen 50

+ Griekspoor,Tallon NED 56