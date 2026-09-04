Jannik Sinner sui social: “Saltare gli US Open è dura”. E sul recupero…

Per Jannik Sinner New York, quest’anno, è soprattutto un appuntamento mancato. Lo US Open è entrato nel vivo senza il numero 1 del mondo, fermato dal problema al ginocchio destro che lo ha costretto a rinunciare all’ultimo Slam della stagione. Una decisione inevitabile sul piano fisico, ma difficile da accettare per un giocatore che nella Grande Mela ha costruito negli anni un rapporto particolare con il torneo e con l’ambiente che lo circonda.

A Flushing Meadows Sinner non c’è, ma il pensiero torna comunque lì. Lo raccontano alcune immagini pubblicate sui suoi profili social, attraverso le quali l’azzurro ha mostrato parte del lavoro che sta portando avanti durante la fase di recupero. È il modo scelto dal campione altoatesino per dare un segnale sulle proprie condizioni senza trasformare il momento in qualcosa di diverso da quello che è: una pausa necessaria per tornare al meglio.

“Saltare lo US Open quest’anno è dura“, ha scritto Sinner, lasciando trasparire il peso dell’assenza. Non c’è soltanto la rinuncia a uno dei quattro grandi appuntamenti della stagione. A mancare sono anche la città, il pubblico e quelle persone che fanno ormai parte della sua esperienza newyorkese, dagli amici ai partner, fino all’hotel che tradizionalmente lo ospita durante la trasferta americana e che compare nel riferimento affidato al post.

Dietro il dispiacere, però, emerge soprattutto la volontà di guardare avanti. New York, spiega Sinner, occupa un posto speciale nel suo cuore, ma in questo momento la priorità è un’altra: recuperare completamente e utilizzare questo periodo per preparare il ritorno in campo con ancora più solidità.

L’assenza allo US Open rappresenta certamente un passo indietro rispetto ai programmi, ma il lavoro quotidiano diventa ora fondamentale per evitare di accelerare i tempi e trasformare un problema fisico in qualcosa di più complicato. Sinner sembra avere scelto proprio questa linea: accettare lo stop, concentrarsi sulla riabilitazione e costruire con pazienza le condizioni per ripartire.

Nel frattempo, il torneo newyorkese prosegue senza di lui. E il suo saluto finale è rivolto proprio ai giocatori rimasti in corsa: “Buona fortuna a tutti i giocatori! A presto“. Poche parole che racchiudono, insieme al rammarico per un appuntamento saltato, anche la promessa di un ritorno.

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