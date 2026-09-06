Jannik Sinner scrive a Kimi Antonelli dopo il trionfo a Monza. La foto con Bezzecchi e Laura Pausini

Jannik Sinner ha assistito al GP d’Italia, la tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Monza e vinta da Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes si è imposto nel Tempio della Velocità al termine di una portentosa rimonta dalla diciannovesima piazzola in casella di partenza, risalendo fino al primo posto dopo diciotto giri e poi recuperando nuovamente in seguito alla sosta ai box, rientrando su George Russell e superandolo dopo essere anche finito nella ghiaia.

Il bolognese ha inscenato un numero di rara bellezza sul tracciato brianzolo e ha ulteriormente rafforzato la vetta della classifica generale, dove ora guida con 66 lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno di squadra George Russell. Il tennista numero 1 del mondo ha fatto visita al suo grande amico Kimi Antonelli, insieme alla cantante Laura Pausini e al motociclista Marco Bezzecchi, facendosi immortalare in uno scatto prima della partenza.

Il fuoriclasse altoatesino si è poi congratulato pubblicamente con il pilota, postando una storia su Instagram con la foto descritta e accompagnandola con il messaggio: “Congratulazioni Kimi Antonelli. Grande“, contornato da un tricolore, da un cuore e da una coppa. Al momento l’azzurro è fermo a causa di un problema fisico e ha saltato gli US Open, dopo aver vinto Wimbledon ormai due mesi fa. L’annunciato rientro dovrebbe avvenire a fine settembre in occasione del torneo ATP 500 di Pechino.