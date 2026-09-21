Jannik Sinner riappare sui social: foto con tifosi a Montecarlo dopo l’allenamento

Un indizio? Il “rumoroso silenzio” che accompagna Jannik Sinner negli ultimi giorni sta alimentando l’attenzione e, tra i suoi tifosi, la preoccupazione per le sue condizioni fisiche. Il numero 1 del mondo, infatti, è al centro dell’attenzione per il noto infortunio al ginocchio destro, che lo ha costretto a rimanere ai box da oltre due mesi.

L’ultima partita ufficiale di Jannik risale alla finale di Wimbledon, disputata il 12 luglio e vinta contro il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4. Dopo la gioia sull’erba di Londra, è arrivato il fastidio causato da un’infiammazione extra-articolare al ginocchio, accusato alla ripresa degli allenamenti. Un problema che ha portato l’azzurro a fare la spola tra il JMedical e Montecarlo, fino alla decisione di non disputare il Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, gli US Open.

Nell’agenda del pusterese è segnato l’ATP 500 di Pechino, il cui inizio è previsto per il 30 settembre. Quasi una settimana fa, Sinner era stato immortalato in un video successivamente condiviso sui canali social del Piatti Tennis Center. L’azzurro, infatti, si era allenato con il tennista junior francese Hugo Jathiere, allievo della struttura gestita dal suo ex coach (Riccardo Piatti).

A special training session for Hugo Jathiere alongside Jannik Sinner. A real pleasure to see Jannik back on court and to share this moment with him. A big thank you to Stephane Gloaguen for organising the session. See you soon, Jannik! 👋🏼 pic.twitter.com/HBMvMUlHnl — Piatti Tennis Center (@PiattiTennis) September 14, 2026

Da quel training, però, il nulla più assoluto sui social e anche da parte dei media. Lo scorrere dei giorni e l’assenza di notizie avevano alimentato i dubbi sull’effettiva presenza di Sinner nella capitale cinese.

Quest’oggi è arrivato un segnale, attraverso una storia pubblicata su Instagram da un appassionato, il cui nome utente è “oddspov“. Nel contenuto, Jannik viene fermato per alcune foto mentre indossa una chiara tenuta d’allenamento, un dettaglio che lascia intendere come il suo lavoro sul campo stia proseguendo.

Il video, naturalmente, non dimostra nulla rispetto all’interrogativo che ci si è posti, ma resta la testimonianza di un’attività che, al Country Club, va avanti. A questo punto, non resta che attendere ulteriori indicazioni in merito.

VIDEO JANNIK SINNER DA MONTECARLO