Jannik Sinner può tornare a macinare nel Prize Money Ranking? Quanti soldi può guadagnare a Pechino e la classifica dei premi

Mancano otto giorni al torneo ATP 500 di Pechino, il torneo che potrebbe segnare il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo oltre due mesi di assenza dai grandi eventi agonistici: la sua ultima partita ufficiale risale allo scorso 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev. Il numero 1 del mondo risulta iscritto al torneo che scatterà il prossimo 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma al momento mancano ancora tutte le conferme del caso e si attende l’annuncio ufficiale sull’effettiva presenza del fuoriclasse altoatesino.

Il 25enne svetta in testa al ranking ATP, ma è stato sensibilmente avvicinato da Zverev, che infatti si trova al comando della ATP Race. I due rivali potrebbero affrontarsi nell’atto conclusivo di Pechino, in un testa a testa che avrebbe un peso specifico enorme nella lotta per lo status di numero 1 a fine stagione. L’occasione è buona anche per dare uno sguardo al Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro elaborata ufficialmente dall’ATP: al momento il teutonico svetta con 14,5 milioni di dollari contro gli 11,5 dell’azzurro.

Quanti soldi potrebbe guadagnare Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Pechino? La presenza assicura 31.320 dollari, la qualificazione agli ottavi porta in dote 58.735 dollari, l’ingresso ai quarti di finale viene premiato con 110.030 euro, l’approdo in semifinale viene ricambiato con un assegno da 215.360 dollari, il finalista perdente si consola con 404.105 dollari, il vincitore festeggia con 751.075 euro.