Jannik Sinner perde la vetta della classifica dei premi! Perso lo status di tennista più ricco dell’anno: sorpasso e classifica

Jannik Sinner ha perso il primo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata in maniera ufficiale dall’ATP e aggiornata in tempo reale in base ai risultati conseguiti sul campo. Questa graduatoria prende in considerazione esclusivamente gli emolumenti derivanti dai risultati sportivi, senza valutare risorse derivanti da sponsor e altre fonti, anche perché certi accordi sono personali e le cifre non vengono mai annunciate in maniera ufficiale. Il fuoriclasse altoatesino può fare affidamento su un guadagno complessivo di 11,56 milioni di dollari statunitensi (circa 9,964 milioni di euro).

Nello specifico: 1,25 milioni di dollari australiani per la semifinale sul cemento di Melbourne; 77.625 dollari statunitensi per i quarti nel torneo ATP 500 di Doha; 1,151 milioni di dollari statunitensi per il trionfo a Indian Wells; 1,151 milioni di dollari statunitensi per il sigillo a Miami; 974.370 euro per l’affermazione a Montecarlo; 1,007 milioni di euro per la gioia a Madrid; 1,007 milioni di euro per la gloria a Roma; 130.000 euro per il secondo turno al Roland Garros; 3,6 milioni di sterline britanniche per la conferma a Wimbledon.

Prima degli US Open, a cui il tennista italiano non ha preso parte a causa di un infortunio, il divario nei confronti del tedesco Alexander Zverev (secondo con 9,017 milioni di dollari) era abbastanza importante, ma la cavalcata inscenata dal teutonico sul cemento di Flushing Meadows ha cambiato le gerarchie e il numero 2 del mondo è volato al comando del Prize Money Ranking!

Grazie ai 2,8 milioni di dollari garantiti dalla finale, infatti, Alexander Zverev è volato a 11,817 milioni di dollari e quindi ha messo la testa davanti a Sinner, che è scivolato al secondo posto nella speciale graduatoria. Se il 29enne dovesse alzare al cielo il trofeo, planerebbe addirittura a 14,517 milioni di dollari e sarebbe quasi irraggiungibile entro la fine della stagione.

PRIZE MONEY RANKING: LA CLASSIFICA DEI PREMI

1. Alexander Zverev (Germania) 11,8 milioni di dollari (14,5 in caso di vittoria agli US Open)

2. Jannik Sinner (Italia) 11,5 milioni di dollari

3. Ben Shelton (USA) 6,36 milioni di dollari (9,06 in caso di vittoria agli US Open)

4. Carlos Alcaraz (Spagna) 5,14 milioni di dollari

5. Flavio Cobolli (Italia) 4,47 milioni di dollari

6. Frances Tiafoe (USA) 4,28 milioni di dollari

7. Arthur Fils (Francia) 3,55 milioni di dollari

8. Daniil Medvedev (Russia) 3,34 milioni di dollari

9. Taylor Fritz (USA) 3,21 milioni di dollari

10. Alex de Minaur (Australia) 3,19 milioni di dollari