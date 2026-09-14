Jannik Sinner è tornato ad allenarsi con Vagnozzi: dubbi da sciogliere sul rientro a Pechino

Dopo due mesi e mezzo di assenza potrebbe finalmente tornare in campo in maniera ufficiale Jannik Sinner, che non gioca dalla finale di Wimbledon vinta contro il tedesco Alexander Zverev: un problema al ginocchio lo ha costretto a saltare tutta la trasferta nordamericana, dovendo dare forfait ai Masters 1000 in Canada ed a Cincinnati, nonché agli US Open.

L’azzurro è iscritto all’ATP 500 di Pechino ed al Masters 1000 di Shanghai, ed in vista della trasferta asiatica ha ripreso nei giorni scorsi ad allenarsi, assieme a Simone Vagnozzi, al Country Club di Montecarlo: secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, le sensazioni di questi primi giorni di allenamento saranno fondamentali per capire come procedere verso il rientro.

Lo scorso anno Sinner vinse il torneo di Pechino, previsto quest’anno dal 30 settembre al 6 ottobre, mentre uscì di scena ai sedicesimi a Shanghai, torneo che andrà in scena dal 7 al 18 ottobre: l’azzurro dovrebbe poi rientrare in Europa per giocare il 500 di Vienna ed il Masters 1000 di Parigi, prima delle ATP Finals, torneo che potrebbe anche rivelarsi decisivo per il numero 1 di fine anno.

Saranno 3550 i punti che Sinner dovrà difendere sui potenziali 4500 che si possono conquistare in questi 5 tornei: al di là della sconfitta di Shanghai, infatti, l’azzurro lo scorso anno vinse tutti gli altri quattro tornei. Fare bene anche quest’anno sarà di fondamentale importanza per difendere il numero 1 ATP, che potrebbe essere attaccato a fine anno da parte di Zverev, che ha scavalcato l’italiano nella Race.