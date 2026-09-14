Jannik Sinner difenderà il titolo a Vienna. La conferma social del torneo austriaco

Mentre Jannik Sinner è ufficialmente tornato ad allenarsi a Monte Carlo dopo alcune settimane al J-Medical di Torino, arriva una importante conferma sul suo programma dei prossimi mesi. Il tennista altoatesino, infatti, difenderà il titolo all’ ATP 500 di Vienna. La conferma è arrivata direttamente dagli organizzatori del torneo austriaco che, giova ricordarlo, si disputerà dal 24 ottobre al primo novembre.

Si annuncia un vero e proprio parterre-de-roi all’Erste Bank Open 2026 dato che, oltra al cinque volte vincitore di un torneo del Grande Slam, vedremo in azione anche il fresco vincitore dello US Open, tra gli altri, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe, Brandon Nakashima, Learner Tien, Tommy Paul e Jakub Menšík.

Sui profili social del torneo viennese è stata celebrato la conferma della presenza del numero 1 del mondo: “Il campione in carica è tornato: Jannik Sinner scenderà in campo all’Erste Bank Open 2026! Dal 24 ottobre al 1° novembre, il numero 1 del mondo cercherà di bissare il trionfo dello scorso anno alla Wiener Stadthalle e di conquistare la “tripletta” nelle sue ultime tre partecipazioni a Vienna”.

Come detto, quindi, arriva una conferma importante per la programmazione di Jannik Sinner che, come ben sappiamo, è fermo dalla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso, vinta contro Alexander Zverev. Nel finale del 2026 Jannik Sinner dovrebbe disputare cinque tornei e, in attesa di capire cosa deciderà per la trasferta asiatica, intanto ha messo il nero su bianco sul torneo della capitale austriaca.

IL POST DELL’ATP DI VIENNA