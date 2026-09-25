Jannik Sinner dà forfait a Pechino: “Il ginocchio non è ancora come vorrei che fosse”

Jannik Sinner non disputerà l’ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre: l’annuncio arriva direttamente dal numero 1 del mondo con un video su X. Il rientro dell’azzurro, ancora in fase di recupero dal problema al ginocchio, slitta almeno di una settimana: obiettivo il Masters 1000 di Pechino, dal 7 al 18 ottobre.

L’azzurro perderà così 500 punti nel ranking ATP, mentre il tedesco Alexander Zverev potrà guadagnarne fino a 400 (ne scarterà soltanto 100 lunedì 28 settembre). Nella Race, invece, il teutonico, già in vantaggio di 700 punti, potrà allungare fino a +1200.

Il ginocchio non è ancora al meglio: “Ciao a tutti, voglio salutare i tifosi cinesi: sono molto dispiaciuto di dover annunciare di non poter giocare a Pechino quest’anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei e non sono ancora in grado di competere, ma farò il possibile per tornare in campo il prima possibile“.

L’azzurro aveva vinto il torneo cinese nel 2025: “Mi mancherà molto l’atmosfera di Pechino e difendere il titolo. Ho vissuto grandi momenti in Cina e sono molto dispiaciuto di non poter difendere il titolo, ma sarò molto felice di tornare l’anno prossimo. Vi auguro un grande torneo“.