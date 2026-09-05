Jannik Sinner a Monza per Kimi Antonelli e Ferrari: il paddock si riempie di stelle

Il sabato delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026 porta all’Autodromo di Monza una vera e propria parata di stelle dello sport. Il nome più atteso è quello di Jannik Sinner, grande appassionato di F1 e ospite particolarmente atteso nel paddock.

La visita assume un valore che supera la dimensione mondana del paddock. Sinner, reduce da un periodo dedicato al recupero fisico dopo l’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare agli US Open, ha scelto il Tempio della velocità per tornare sotto i riflettori dello sport e per sostenere da vicino Kimi Antonelli nel suo appuntamento più importante della stagione. Tra il tennista altoatesino e il giovane pilota bolognese esiste infatti un rapporto di amicizia che va oltre la comune appartenenza al grande sport italiano.

La presenza di Jannik aggiunge così un ulteriore elemento di interesse a una giornata già ricca di protagonisti. Nel paddock è atteso anche Valentino Rossi, leggenda del motociclismo e legato anch’egli a Kimi, mentre tra gli ospiti dello sport azzurro figura Federica Brignone.

Il sabato di Monza diventa quindi qualcosa di più di una semplice giornata di qualifiche. Alle 16.00 è in programma la sessione che definirà la griglia di partenza del Gran Premio, ma già dalle ore precedenti l’attenzione è concentrata anche su ciò che accade fuori dalla pista. Il paddock diventa un punto d’incontro tra campioni, celebrità e protagonisti dello spettacolo, mentre la città accompagna il weekend attraverso il programma del Monza FuoriGP.