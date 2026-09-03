Jakob Omrzel: “Non sono sorpreso di questa vittoria. In squadra sembra di correre con la PlayStation”

La giornata perfetta di Jakob Omrzel. Lo sloveno della Bahrain Victorious ha centrato la prima vittoria in carriera, trionfando nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2026 sull’arrivo in salita di Calar Alto. Omrzel ha concluso al meglio la fuga di giornata, vincendo in solitaria con quasi due minuti di vantaggio sullo spagnolo Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) e due minuti e tredici secondi sul compagno di squadra, il colombiano Santiago Buitrago.

Un Omrzel decisamente convinto nell’intervista a fine tappa e che pregustava da tempo questa vittoria: “Non sono sorpreso perché so quanto lavoro ci metto. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato prima o poi, ma non potevo immaginare che sarebbe già stato nel mio primo Grand Tour. Ancora non ci credo. Mi sentivo bene tutto il giorno, mi sento ancora bene. Mi sto solo godendo il momento“.

Un ringraziamento alla squadra, che oggi è stata perfetta, soprattutto Santiago Buitrago: “Siamo davvero fantastici. Siamo corridori che si capiscono al volo, molto bene. Finora abbiamo lavorato molto bene come squadra, abbiamo fatto tutto alla perfezione. Sembra di correre con la PlayStation, facciamo quello che vogliamo con Pello, Santi e altri corridori. Sono molto fiero di noi”

Il secondo più giovane di sempre a vincere alla Vuelta ed un certo Tadej Pogacar ha ottenuto la prima vittoria nella corsa spagnola con un anno in più: “Sono solo statistiche, non vogliono dire niente. Ma di certo è una bella statistica”.