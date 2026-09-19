Jakob Ingebrigtsen rimonta da sogno, poi crolla ai Mondiali su strada! Seare stupisce tutti sui 5 km

Epilogo sorprendente per la gara sui 5 km ai Mondiali 2026 di corsa su strada, seconda edizione dell’evento organizzato da World Athletics per dare lustro alle discipline su asfalto. Jakob Ingebrigtsen si era reso protagonista di una furibonda rimonta da dietro, ha ricucito di forza lo strappo operato dall’etiope Mezgebu Sime e dall’eritreo Dawit Seare nei pressi del terzo chilometro, è rientrato di forza dopo il triangolo rosso ed è balzato al comando della gara, sembrava lanciato verso la vittoria, ma negli ultimi cento metri è crollato di schianto e Seare lo ha scavalcato, tagliando il traguardo in prima posizione davanti al norvegese.

Amaro in bocca per Ingebrigtsen, tornato in corsa nell’ultimo mese dopo un lungo infortunio e capace di laurearsi Campione d’Europa sui 5000 metri e vincere gli Ultimate Championship sulla stessa distanza a Budapest. Lo scandinavo non è riuscito a rimpinguare il proprio palmares, in cui spiccano le medaglie d’oro sui 1500 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento con il tempo di 12:59 (record norvegese).

L’eritreo Dawit Seare non era minimamente accreditato e invece ha trionfato con il primato nazionale di 12:56: il 21enne è un nome nuovo del panorama internazionale, capace poche settimane fa di dettare legge sui 5000 metri ai Campionati Africani. Sul terzo gradino del podio è salito l’altro eritreo Saymon Amanuel (13.00, personale), capace di precedere l’australiano Ky Robinson (13:04, record oceanico), l’ugandese Keneth Kiprop (13:05) e gli etiopi Addisu Yihune (13:07) e Medgebu Sime (13:08, crollato nel finale). Gli italiani: Francesco Guerra 23mo (13:33) e Konjoneh Maggi 37mo (13:45), entrambi al personale.