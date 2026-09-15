Jack Draper non ha tregua: stop più lungo del previsto e stagione finita

Prosegue il calvario di Jack Draper, tormentato nell’ultimo biennio da una lunga serie di infortuni e costretto a chiudere in anticipo il suo 2026. Il talentuoso tennista britannico, ex numero 4 del ranking ATP e semifinalista degli US Open nel 2024, ha annunciato quest’oggi che non tornerà a competere prima del 2027 ponendosi l’obiettivo di essere presente a Melbourne per gli Australian Open.

Il 24enne inglese ha fatto il punto della situazione tramite un lungo post su Instagram: “Di solito non amo dilungarmi troppo qui, ma volevo aggiornarvi sul fatto che punto a tornare nel circuito all’inizio del 2027. La scorsa estate, tutto l’impegno ed il lavoro dedicati a questo sport stavano finalmente dando i loro frutti. Le cose andavano per il verso giusto e la strada da percorrere sembrava chiarissima. Tuttavia, un infortunio complesso ha reso tutto incredibilmente difficile e, da quel momento, ho cercato disperatamente di recuperare e di ritrovare le sensazioni di un tempo in campo. Affrontare così tanti cambiamenti, avversità e il dolore fisico mi ha fatto crescere enormemente sotto molti aspetti, ma mi ha anche causato una tale stanchezza da rendere difficile andare avanti.

Mi sto prendendo questo periodo per resettare e guarire, così da farmi trovare pronto al 100% al momento del rientro. Il tennis è la mia passione e per questo, quando tornerò in campo, voglio avere la certezza che nulla mi impedisca di raggiungere i miei obiettivi e di realizzare ciò che so di poter ottenere. Apprezzo davvero il costante sostegno dei miei sponsor, del mio team e di tutte le persone che amano seguire il mio percorso tennistico: non vedo l’ora di tornare in campo e dare il massimo il prossimo anno“.

Draper, che nel frattempo è sprofondato fuori dalla top100 mondiale, è alle prese con un infortunio al braccio sinistro (lui è mancino) dopo aver disputato solo 15 partite in questa stagione, saltando peraltro tutti e quattro i Major tra un problema fisico e l’altro.