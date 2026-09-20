Spaun vince in rimonta a Wentworth. Filippo Celli e Migliozzi in top-10 al BMW PGA Championship

È lo statunitense J.J. Spaun, al termine di una giornata particolarmente complessa, a trionfare al BMW PGA Championship. Per il 36enne si tratta del 3º titolo su un tour maggiore (dopo le vittorie agli U.S. Open dell’anno scorso e al Valero Texas Open del 2022), e del primo, in assoluto, sul Dp World Tour. Per l’americano, già tra i primi dopo 54 buche, è arrivato un -5 di giornata che lo ha catapultato al vertice del torneo con un totale di -17.

Ci ha provato fino all’ultimo, ad insidiare la prima posizione e a forzare i playoff, lo spagnolo Manuel Elvira. Sfortunatamente l’iberico ha chiuso con un doppio bogey alla 18 che lo ha relegato in 2ª piazza a pari merito a -15 con Rory McIlroy, Aaron Rai e Adam Scott. Chiude fortunatamente in top 10 anche Filippo Celli. L’azzurro, sicuramente tra i favoriti a 18 buche dalla fine (comandava la classifica insieme ad Elvira), ha chiuso, purtroppo, solamente con un -1, troppo poco per reggere lo scorse odierno dell’americano Spaun. Con Celli, a -14 in T6 anche Ryan Fox, Matt Fitzpatrick e Joost Luiten.

Notizie importanti, però, anche da parte di Guido Migliozzi. Il vicentino ha recuperato tante posizioni con il -5 di oggi raggiungendo la T10 a pari merito con Andy Sullivan, Matt Wallace, Joakim Lagergren e Robert MacIntyre. Sono dunque due gli italiani che sono riusciti a chiudere all’interno delle prime 10 posizioni uno dei tornei più importanti del panorama europeo, che vale 9 milioni di dollari di montepremi e 8.000 punti per la Race to Dubai.

Chiudono dietro, invece, nonostante uno score positivo nell’ultimo giro Francesco Laporta (totale di -4 con un parziale odierno di -2) e Francesco Molinari (totale di -3 e parziale di -2).