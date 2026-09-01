Italian Baseball Series 2026: Parmaclima firma il bis al Serravalle, batte San Marino e si porta sul 3-1

Parmaclima espugna per la seconda volta il Serravalle, batte San Marino e si porta sul 3-1 alle Italian Baseball Series 2026, competizione che descrive le finali scudetto della Serie A Gold 2026 di baseball. Disputa importantissima quella degli emiliani, bravi a ridurre al minimo gli errori.

Sulla falsa riga di quanto successo ieri è stata la squadra di casa a rompere per prima gli indugi: al secondo inning infatti arrivano i primi due punti del match, siglati rispettivamente da Martini Perilli con un fuoricampo e da Di Fabio su errore degli avversari. I parmigiani però non ci stanno e, al terzo, accorciano le distanze sfruttando il singolo di Gonzalez Sanamè.

Una volta ritornata in attacco però San Marino scappa nuovamente sul +2, affidandosi ad un fuoricampo battuto stavolta da Wong. Sarà il preludio del cambio di passo di Parmaclima che, al quinto round, ribalta completamente le sorti della gara grazie ad un homers da tre di Garcia Rodriguez e di un poderoso settimo inning contrassegnato da un doppio di Flisi che è valso due sigilli e un sacrificio di Battioni valido per l’8-4.

Dopo un ottavo inning ad attacchi bloccati, Parma mette la firma definitiva sul match marcando altri due timbri con un singolo di Leonora ed un altro Gonzalez Sanamè, tenendo poi botta all’ultimo disperato tentativo degli avversari che, però, non vanno oltre i tre punti con un singolo di Lino Correa e di fuoricampo di Pietrenella Vargas. Finisce 10-7. Sabato 5 ci sarà gara-5.