Italian Baseball Series 2026: Parmaclima batte San Marino e si porta avanti 2-1 nella serie

Parmaclima vince in rimonta gara-3, batte San Marino e si porta in vantaggio per 2-1 nelle palpitanti Italian Baseball Series 2026, ovvero le finali scudetto del Campionato Serie A Gold 2026. Prestazione importante per la compagine emiliana, capace di espugnare il campo di Serravalle con il risultato di 7-5.

A mettere per primo il muto davanti è stato il San Marino, abile a segnare l’1-0 con la volata di sacrificio di Lino Correa nel primo inning, che consente ad Angulo di correre a casa. Dopo un secondo round ad attacchi bloccati, il match subisce uno scossone considerevole al terzo, complice un fuoricampo da due punti di Geraldo Garcia che proietta i ducali sul parziale di 2-1, preludio del momento migliore della serata per il team di casa.

San Marino infatti non ci sta e, nel suo terzo attacco, compie il controsorpasso servendosi di un fuoricampo di Lino Correa, un Grande Slam che porta in dote altri quattro sigilli, con il risultato che diventa 5-2. Ma con oculata pazienza nel giro di tre inning, dal quinto all’ottavo, il Parmaclima accorcia le distanze con una volata di sacrificio di Leonora e con un solo homer di Helmig, fino a pareggiare con una seconda volata di sacrificio di Battioni nel penultimo round.

Sul 5-5, all’ultimo turno, i parmigiani si rivelano più lucidi, servendosi di un fuoricampo da due punti dell’uomo del destino, quello sempre in grado di togliere le castagne dal fuoco, Robel Garcia, che regala la vittoria. Gara-4 si giocherà domani, martedì 1 settembre, sempre sul campo di Serravalle.