Italia-Turchia oggi, Finale Europei volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 6 settembre (ore 18.00) si gioca Italia-Turchia, finale degli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul per affrontare le padrone di casa in un incontro che si preannuncia molto spettacolare, equilibrato e avvincente tra due delle migliori squadre in circolazione a livello globale. Nella metropoli anatolica andrà in scena la rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali, vinti dalla nostra Nazionale al tie-brek.

In palio ci sarà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Da una parte le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo, desiderose di completare la Tripla Corona; dall’altra le Campionesse d’Europa, che cercheranno di difendere il titolo continentale conquistato tre anni fa. Da una parte la formazione allenata dal CT Julio Velasco, dall’altra parte della rete il sestetto guidato da coach Daniele Santarelli, che avrà dalla sua il sostegno di tutto il pubblico.

L’Italia si presenterà all’appuntamento dopo aver avuto la meglio nei cinque incontri della fase a gironi (contro Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia), aver travolto la Bulgaria agli ottavi, aver sudato con la Svezia ai quarti e aver regolato la Polonia nella semifinale disputata ieri pomeriggio. La Turchia ha perso contro la Polonia nel big match della Pool A, poi ha avuto ragione di Azerbaijan, Germania e Serbia nella fase a eliminazione diretta, senza particolari tentennamenti.

Il CT Julio Velasco farà affidamento sulla formazione tipo: la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Paola Egonu, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Ekaterina Antropova e Myriam Sylla, il libero Eleonora Fersino. Tra le fila della Turchia spiccano la formidabile bomber Melissa Vargas, i martelli Hande Baladin e Ilkin Aydin, le centrali Zehra Gunes ed Eda Erdem, la regista Elif Sahin e il libero Gizem Orge.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale degli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA OGGI, FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 6 settembre

Ore 18.00 Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.