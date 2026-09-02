Italia-Svezia oggi, Europei volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 2 settembre (ore 19.00) si gioca Italia-Svezia, incontro valido per i quarti di finale degli Europei 2026 di volley femminile. Dopo aver primeggiato a punteggio pieno nella Pool D, imponendosi in tutte le partite andate in scena a Göteborg (Svezia), e dopo aver travolto la Bulgaria con il massimo scarto nel primo turno a eliminazione diretta, le azzurre scenderanno in campo a Brno (Cechia) per affrontare le sempre temibili scandinave, terze nel raggruppamento casalingo e poi capaci di regolare la Cechia.

Le Campionesse del Mondo se la dovranno vedere nuovamente contro il sestetto guidato da coach Lorenzo Micelli, già battuto con un secco 3-0 nel precedente disputato lo scorso 23 agosto allo Scandinavium. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta a un’avversaria dotata di un potenzialmente tecnico davvero eccellente e, soprattutto, a una giocatrice funambolica del calibro di Isabelle Haak, semplicemente la miglior marcatrice del torneo.

Le ragazze del CT Julio Velasco dovranno fare i conti con una degli opposti più temibili al mondo: servirà arginarla per riuscire a superare anche questo ostacolo e meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Paesi Bassi. L’Italia scenderà in campo con la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Paola Egonu, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Ekaterina Antropova e Myriam Sylla, il libero Eleonora Fersino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, quarto di finale degli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA OGGI, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 2 settembre

Ore 19.00 Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.