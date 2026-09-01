Italia-Svezia è una replica agli Europei: com’era andata la prima partita, tra Antropova top scorer e Haak frenata

Italia e Svezia si affronteranno mercoledì 2 settembre (ore 19.00) nei quarti di finale degli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre hanno travolto la Bulgaria nel primo turno a eliminazione diretta, mentre le Verdi hanno prevalso contro la Cechia e si sono guadagnate il diritto di sfidare le Campionesse del Mondo nel confronto che metterà in palio l’approdo tra le quattro grandi del Vecchio Continente. Si tratta della replica di una partita già disputata nella fase a gironi, nella giornata di domenica 23 agosto allo Scandinavium di Göteborg (proprio in terra svedese).

Le ragazze del CT Julio Velasco si imposero con un secco 3-0 (25-18; 25-23; 25-14) in 75 minuti di gioco, travolgendo le padrone di casa davanti ai 6.800 spettatori che gremirono il palazzetto. Il primo e il terzo set furono a senso unico, mentre nella seconda frazione la nostra Nazionale dovette rimontare da 12-16 contro la formazione guidata da coach Lorenzo Micelli. Ekaterina Antropova chiuse da miglior marcatrice con 18 punti (52% in attacco, 41% in ricezione, 4 ace) e fu determinante per il successo, al pari della centrale Sarah Fahr (12 punti, 5 muri, 6 su 11 in attacco).

La regista Alessia Orro mandò in doppia cifra anche l’opposto Paola Egonu (14 punti, 41%), la schiacciatrice Myriam Sylla si rese protagonista di un’eccellente prova in ricezione (75%) al pari del libero Elenora Fersino (67%). In quell’occasione, la formidabile attaccante Isabelle Haak venne arginata per larghi tratti e trovò spazio soltanto nel secondo parziale. L’opposto di Conegliano chiuse con 15 punti all’attivo (48%), ampiamente al di sotto della media di 34 punti a partita che ha avuto nei primi sei incontri disputati in questa rassegna continentale.