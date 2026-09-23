Italia-Spagna oggi, Mondiali calcio femminile U20 2026: orario, tv, programma, streaming

Si disputerà interamente a Lodz l’ultima parte dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia: nella giornata di oggi, mercoledì 23 settembre, alle ore 15.00, torneranno in campo le azzurrine.

Questo pomeriggio si giocherà allo Stadion Miejski LKS Lodz: nel penultimo atto del torneo iridato di categoria l’Italia, che dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud, affronterà la Spagna, che ha vinto il Girone F, e poi ha superato Portogallo e Brasile.

Dall’altra parte del tabellone, alle ore 18.30, si affronteranno Corea del Nord e Colombia: la finale per il terzo posto tra le due perdenti si disputerà sabato 26 alle ore 18.00, mentre la finalissima per il titolo si giocherà domenica 27 alle ore 18.00.

Il match tra Italia e Spagna, valido per la semifinale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE 2026

Mercoledì 23 settembre

15.00 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI U 20 CALCIO FEMMINILE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.