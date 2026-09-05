Italia-Polonia oggi, Europei volley femminile 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Oggi sabato 5 settembre (ore 18.00) si gioca Italia-Polonia, incontro valido per le semifinali degli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul (Turchia) per fronteggiare le temibili biancorosse in un confronto che si preannuncia particolarmente equilibrato, avvincente e appassionante. La nostra Nazionale ha vinto le cinque partite della fase a gironi, poi ha regolato la Bulgaria e ha avuto la meglio sull’insidiosa Svezia di Isabelle Haak per 3-1 a Brno; il sestetto di coach Stefano Lavarini ha prevalso nel proprio gruppo battendo la Turchia, poi ha avuto la meglio contro il Portogallo e l’Olanda.

Le Campionesse del Mondo se la dovranno vedere contro un avversario decisamente ostico e impegnativo, che ha tutte le carte in regola per battagliare ad armi pari e che non sarà facile da battere, per meritarsi la qualificazione alla finale, da disputare contro la vincente del confronto tra la Turchia e la Serbia. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno dovuto affrontare nel mentre un paio di spostamenti con miglia aeree nel corpo che non fanno sicuramente bene, mentre le avversarie di turno sono sempre rimaste nella metropoli anatolica ed è sicuramente un vantaggio in termini di energia.

Il CT Julio Velasco farà affidamento sulla formazione tipo: la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Paola Egonu, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Ekaterina Antropova e Myriam Sylla, il libero Eleonora Fersino. Tra le fila della Polonia spiccano la bomber Magdalena Stysiak, la regista Katazryna Wenerska, i martelli Julita Piasecka e Monika Lampkowska, le centrali di riferimento sono Maja Koput e Magdalena Jurczyk, il libero è Justyna Lysiak.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale degli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA OGGI, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 5 settembre

Ore 18.00 Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.