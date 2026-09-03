Italia oltre le 200 medaglie ai Giochi del Mediterraneo: è la prima nazione europea a riuscirci in una competizione multisport

L’Italia ha superato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che, nel panorama delle grandi competizioni multisport, nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto: oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Restano ancora tre gare da disputare.

Il precedente più vicino è particolarmente significativo. Alle Olimpiadi di Mosca 1980, l’Unione Sovietica conquistò 195 medaglie, con 80 ori, 69 argenti e 46 bronzi. Si tratta del risultato che più si avvicinava alla soglia ora abbattuta dall’Italia.

Il contesto, tuttavia, rende il confronto ancora più interessante. I Giochi di Mosca furono segnati dal boicottaggio guidato dagli Stati Uniti, deciso in risposta all’invasione sovietica dell’Afghanistan. Numerose nazioni occidentali non parteciparono e il campo dei concorrenti risultò quindi fortemente alterato. Il risultato dell’URSS fu straordinario, ma maturò in una manifestazione condizionata da una delle più profonde fratture geopolitiche della storia olimpica.

A Taranto, invece, il numero di 223 è stato ottenuto all’interno di una competizione mediterranea contemporanea e senza un analogo sconvolgimento della partecipazione.

Il record di Taranto è, innanzitutto, un record italiano all’interno dei Giochi del Mediterraneo. Il precedente apparteneva ancora all’Italia e risaliva a Bari 1997, quando gli azzurri conquistarono 193 medaglie: 76 ori, 62 argenti e 55 bronzi.

Inoltre, non c’è mai stata una forbice di 33 ori di distacco tra la prima e la seconda del medagliere nella storia dei Giochi del Mediterraneo, come nel caso dell’Italia e della Turchia in questa edizione della competizione. Un margine chera tale prima dell’ultima giornata e ora sceso a 32, visto il riscontro della mezza maratona. Tuttavia, con la finale della pallanuoto, si potrebbe ristabilire lo stesso gap.