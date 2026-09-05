Italia o Polonia, chi ha vinto più partite? I precedenti tra storia ed Europei. E c’è un record in ballo…

Italia e Polonia si affronteranno nel tardo pomeriggio odierno (ore 18.00) in occasione della semifinale degli Europei 2026 di volley femminile. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento da imbattuta in questa rassegna continentale, dopo aver vinto le prime sette partite disputate tra Göteborg e Brno. Stesso cammino anche per le biancorosse (capaci tra l’altro di regolare la Turchia nella fase a gironi), alla vigilia di un confronto che si preannuncia particolarmente equilibrato e avvincente.

Le due squadre si sono fronteggiate 81 volte nella storia, con un bilancio praticamente di totale parità: 41 vittorie per le azzurre e 40 affermazioni per le polacche. I testa a testa agli Europei sono stati in tutto sedici, con otto successi per parte: l’ultimo risale al 2019 (3-0 per l’Italia in occasione della finale per il bronzo ad Ankara), mentre nel 2005 furono le biancorosse ad avere la meglio nel match che metteva in palio il titolo.

L’ultima sconfitta dell’Italia contro una squadra europea risale al 14 maggio 2004, proprio contro la Polonia in occasione di un match della fase preliminare della Nations League. Fu la partita del ritorno ufficiale di Julio Velasco da Commissario Tecnico sulla panchina tricolore, da quel momento arrivarono 38 vittorie ufficiali di fila contro avversarie europee.

Gli ultimi quattro precedenti sono totalmente a favore dell’Italia, capace di imporsi sempre per 3-0: semifinali di Nations League 2024 e 2025, quarti di finale dei Mondiali 2025, ultima partita del Memorial Agata Mróz-Olszewska poche settimane fa.