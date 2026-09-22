Italia in trionfo nel Team Relay ai Mondiali! Sobrero: “Credevamo fosse l’anno giusto”; Trinca Colonel: “È un sogno che si avvera”

L’Italia sfodera un’ottima prestazione corale e vince per la prima volta nella storia il Team Relay ai Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo nella frazione maschile ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monica Trinca Colonel nel segmento femminile hanno firmato il miglior tempo di giornata a Montreal aggiudicandosi la maglia iridata con un vantaggio di 8″ sulla Francia e 11″ sulla Svizzera. Gli azzurri, al termine della cerimonia di premiazione, si sono presentati ai microfoni della Rai per commentare l’impresa odierna.

Vittoria Guazzini: “È una specialità che mi piace, poi è sempre bello essere lì prima della partenza e motivarsi a vicenda. Già ieri sapevamo che essendo un percorso tecnico dovevamo studiarlo bene, ci siamo messi lì, i ragazzi ci hanno spiegato le loro idee e ci siamo confrontati. Poi ovviamente c’era da pedalare e penso che abbiamo fatto tutti un gran lavoro“.

Matteo Sobrero: “Non nascondo che ci credevamo parecchio quest’anno. Eravamo molto concentrati su questa prova, spesso ci eravamo arrivati vicini e questo credevamo fosse l’anno giusto. Adesso finalmente indossare questa maglia è speciale ed il gruppo ha dimostrato che ci credevamo tutti”

Mattia Cattaneo: “È una sensazione speciale indossare questa maglia. Era una specialità molto importante per noi in questo Mondiale e siamo contenti di essere riusciti finalmente a vincere l’oro”

Monica Trinca Colonel: “In realtà è un sogno che si avvera, sono super contenta di condividere tutto questo con i ragazzi, è ancora più bello. Sicuramente ho sofferto fino all’ultimo, Elisa sul finale mi ha fatto veramente morire (ride, ndr)…Comunque è un sogno, penso che questa notte non dormirò“.