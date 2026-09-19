Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali calcio femminile U20 2026: orario, tv, programma, streaming

E’ il giorno dei primi due quarti di finale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia: nella giornata di oggi, sabato 19 settembre, alle ore 15.00, torneranno in campo le azzurrine, protagoniste all’Arena Sosnowiec dell’omonima città polacca.

Nella prima fase a gironi l’Italia aveva chiuso al primo posto il Gruppo D, superando poi ai rigori la Cina negli ottavi di finale, mentre la Corea del Sud, dopo il secondo posto nel Gruppo C, ha battuto l’Argentina. Chi la spunterà poi sfiderà in semifinale la vincente di Brasile-Spagna, che si giocherà alle ore 18.30, sempre nello stesso impianto.

Il match, valido per i quarti di finale tra Italia e Corea del Sud, dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE 2026

Sabato 19 settembre

15.00 Italia-Corea del Sud – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.