Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2026: orari singolari e doppio, canale, streaming

Oggi, giovedì 24 settembre, non prima delle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si aprirà il cammino delle azzurre nelle Finals della Billie Jean King Cup 2026 di tennis: nell’ultimo tie dei quarti di finale si affronteranno l’Italia, detentrice del trofeo, e la Cina, Paese ospitante.

Non prima delle ore 11.00 italiane si disputerà il primo singolare (tra le numero 2), mentre a seguire sarà la volta del secondo singolare (tra le numero 1), infine, soltanto in caso di 1-1, a seguire, si disputerà il doppio decisivo. Le scelte dei capitani saranno rese note a circa un’ora dall’inizio del primo incontro.

La sfida dei quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+ e supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale di tutti gli incontri tra Italia e Cina.

CALENDARIO BJK CUP FINALS 2026

Giovedì 24 settembre – Shenzhen (Cina)

Italia-Cina (Quarti di finale)

I nomi delle giocatrici in campo si conosceranno un’ora prima dell’inizio del primo match

Non prima delle ore 11.00 italiane

Primo singolare (tra le numero 2) – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Secondo singolare (tra le numero 1) – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire (soltanto in caso di 1-1)

Doppio decisivo (eventuale) – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA BJK CUP FINALS 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTennis+, supertennis.tv.

Diretta live testuale: OA Sport.