ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI CANOA POLO! Germania sconfitta a domicilio, estasi 10 anni dopo!

Esattamente a dieci anni di distanza da Siracusa 2016, l’Italia torna a conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali senior 2026 di canoa polo maschile, andati in scena a Duisburg, in Germania: in una tiratissima finale gli azzurri superano proprio i padroni di casa teutonici, iridati ininterrottamente dal 2018 (3 successi consecutivi), battendoli per 4-3 ai supplementari. Il bronzo va alla Francia, che piega la Gran Bretagna per 5-4 ai supplementari.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni e chiuso a reti inviolate, nella ripresa la sfida si infiamma: a rompere gli indugi è l’Italia, che dopo 11’19” passa a condurre con la realizzazione di Tommaso Gaetano Lampò. La Germania replica pochi secondi dopo, con Erik Beukenbusch che dopo 11’46” sigla il momentaneo pareggio.

L’Italia, però, non ci sta, ed allunga nuovamente: vantaggio griffato da Andrea Bertelloni dopo 13’23”, break firmato da Giuseppe Ruggiero dopo 15’40” per il 3-1. La Germania, però, è dura a morire, ed è ancora Erik Beukenbusch a far male agli azzurri, accorciando dopo 16’16” e siglando poi il pari sul 3-3 dopo 17’43”.

L’equilibrio non si spezza e si va ai supplementari: nella prima frazione il punteggio rimane fermo sul 3-3, quindi si prosegue ancora con il secondo tempo dell’extra-time. Lo spunto vincente è dell’Italia: dopo 28’05” Tommaso Gaetano Lampò firma la personale doppietta, ma soprattutto sigla il golden gol che consegna il 4-3 agli azzurri.