Italia-Belgio oggi, Nations League calcio 2027: orario, tv, programma, streaming

Il nuovo corso targato Roberto Mancini sulla panchina della nazionale azzurra di calcio maschile si apre ufficialmente questa sera allo stadio Olimpico di Roma con la sfida tra Italia e Belgio, in programma alle ore 20.45 e valevole per la prima giornata della Nations League 2026-2027. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo 1 della Lega A, in cui figurano anche Francia e Turchia.

Ricordiamo che in questo round robin ogni squadra disputerà nel complesso sei partite (tre in casa e tre fuori) e le prime due classificate avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, con quarti di finale andata/ritorno e a seguire una Final Four con semifinali e finali su gara secca. Grande curiosità dunque per rivedere in azione i campioni d’Europa del 2021 quasi quattro mesi dopo le interlocutorie amichevoli di giugno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, incontro valevole per la Nations League 2026-2027 di calcio maschile. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO OGGI

Venerdì 25 settembre

Ore 20.45 Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.