Isack Hadjar rinnova con Red Bull: sarà al fianco di Verstappen anche nel 2027

Isack Hadjar e Red Bull continueranno insieme anche nel 2027. La scuderia di Milton Keynes ha ufficializzato il rinnovo del contratto del pilota francese, che resterà così al fianco di Max Verstappen nella prossima stagione di F1.

L’annuncio è arrivato stamane, nella stessa giornata del ritorno in pista di Hadjar a Baku, sede del Gran Premio dell’Azerbaigian. Il ventunenne era stato costretto a fermarsi dopo la frattura al polso che lo aveva tenuto lontano dalle gare di Zandvoort, Monza e Madrid.

Il prolungamento rappresenta una conferma importante per il pilota transalpino, arrivato nel team principale dopo la promozione da Racing Bulls al termine del 2025. Nonostante l’interruzione forzata della stagione, Hadjar ha raccolto la fiducia della squadra grazie al rendimento mostrato nella sua prima annata con la Red Bull, impreziosita anche dal podio conquistato al Gran Premio di Monaco.

Per Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, la scelta di continuare con Hadjar non ha richiesto particolari riflessioni. “Siamo molto entusiasti di continuare il nostro percorso insieme a Isack. Da quando è entrato a far parte del Team all’inizio dell’anno, è stato eccezionale dentro e fuori dalla pista“. “Prolungare il suo contratto è stata una decisione semplice“, ha spiegato il manager, rimarcando la fiducia riposta nel giovane pilota.

L’infortunio ha inevitabilmente complicato il percorso di Hadjar, ma Red Bull ha deciso di confermare la propria fiducia nel pilota proprio attraverso il nuovo accordo. “Il periodo trascorso da quando ha subito l’infortunio è stato difficile per Isack, ma questo prolungamento è una testimonianza di quanto crediamo in lui e non vediamo l’ora di rivederlo in pista“, ha aggiunto Mekies.

Dal canto suo, Hadjar ha accolto il rinnovo con grande entusiasmo. Il francese ha raccontato quanto rapidamente abbia compreso la dimensione della squadra dopo il suo arrivo a Milton Keynes. “Sono davvero entusiasta di continuare con Oracle Red Bull Racing. Sono arrivato in questo Team otto mesi fa e ho capito immediatamente la portata e l’ambizione di questa organizzazione“.

La prospettiva di condividere nuovamente il box con Verstappen rappresenta inoltre un elemento di particolare rilievo per il giovane pilota. “Sei consapevole del privilegio di guidare per un Team così straordinario, al fianco di un quattro volte Campione del Mondo come Max“, ha dichiarato.

“Dal momento in cui ho firmato, ho deciso di dedicarmi completamente al Team e, con il sostegno di Laurent e di tutti a Milton Keynes, sono riuscito a ripagare la fiducia che hanno riposto in me. Cerco continuamente di ascoltare, imparare e spingermi oltre ogni singolo giorno, e questo non fa che aumentare il mio entusiasmo per ciò che mi aspetta“, ha concluso il francese.