Isabelle Haak, opposto da 34 punti a partita! Medie vertiginose agli Europei: la bombe che l’Italia deve arginare

Isabelle Haak è in maniera indiscussa la miglior marcatrice degli Europei 2026 di volley femminile, grazie ai 205 punti messi a segno nel corso delle sei partite disputate. L’opposto svedese sta viaggiando alla media vertiginosa di 34,16 punti per incontro e di 8,91 marcature per set disputato: dinamitarda e scatenata, la bomber di Conegliano sta facendo la differenza ed è riuscita a trascinare la propria Nazionale fino ai quarti di finale.

I tabellini dell’attaccante scandinava sono sbalorditivi, a cominciare dai cinque match andati in scena allo Scandinavium di Göteborg durante la fase a gironi, chiusa in terza posizione alle spalle delle azzurre e delle transalpine: 30 punti in occasione dell’esordio contro il Montenegro (3-0), 38 punti per battere la Slovacchia al tie-break, 15 punti nel ko per 3-0 contro l’Italia, 52 punti per guidare la rimonta dallo 0-2 contro la Croazia, 39 punti in occasione della sconfitta per 3-1 contro la Francia.

Ieri sera ha messo a segno 31 punti, utile per regolare la Cechia con un secco 3-0 nell’ottavo di finale disputato a Brno. Le ragazze di coach Lorenzo Micelli hanno eliminato le padrone di casa e si sono così meritate il passaggio del turno: mercoledì 2 settembre (ore 19.00) affronteranno l’Italia in quella che sarà la replica del confronto disputato lo scorso 23 agosto e terminato con la vittoria delle azzurre per 3-0.

Isabelle Haak proverà a smarcarsi maggiormente rispetto a quanto visto dieci giorni fa, quando un’intensa attività a muro e un’ottima ricezione avevano bagnato un po’ le polvere e l’aveva tenuta ampiamente sotto i venti punti. Nei fatti la miglior marcatrice del torneo si era accesa soltanto nel secondo set, per il resto aveva avuto poca voce in capitolo e infatti la Svezia si spense rapidamente.