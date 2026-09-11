Irish Open, monumentale Shane Lowry nel secondo giro. Scende Renato Paratore

Shane Lowry colpisce ancora. Con un 62 di grandissimo peso realizzato nel secondo giro dell’Irish Open, il già vincitore dell’Open Championship 2019 si porta in testa con lo score di -11 nel torneo che, quest’anno, è stato portato a Doonbeg, dalle parti del Trump International Golf Links & Hotel. Nei fatti, è lui a entrare in una posizione di grande vantaggio nel fine settimana.

Alle spalle di Lowry il cinese Haotong Li e i danesi Jacob Skov Olesen e Niklas Norgaard, tutti a -8, dunque con tre colpi di ritardo. Ma, a loro volta, sono proprio loro tre gli attuali uomini più in grado di insidiare l’irlandese, perché tutti gli altri sono davvero molto lontani.

Ciò a partire dai quindi, il danese Rasmus Hojgaard, il nordirlandese Tom McKibbin, il cileno Joaquin Niemann, il neozelandese Kazuma Kobori, lo scozzese Ewen Ferguson. Per loro -5. Alle loro spalle il blocco a -4 che vale la decima posizione, quella occupata dall’americano Patrick Reed, dal danese Rasmus Neergard-Petersen, dall’inglese Andy Sullivan e dallo svedese Jens Dantorp.

Capitolo italiani: cala Renato Paratore, che dalla seconda posizione del primo giorno scende alla 14a con -3. 32a posizione per tre, a -1: Gregorio De Leo, Matteo Manassero e Stefano Mazzoli. Con +1 passano il taglio anche Francesco Laporta ed Edoardo Molinari, 59i a +1, mentre esce di scena da 95° a +4, Guido Migliozzi.