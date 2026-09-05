Inter-Napoli 3-2, la doppietta di Lautaro vale il ribaltone. La Roma aggancia i neroazzurri in vetta alla Serie A

L’Inter ha sconfitto il Napoli per 3-2 nel big match della terza giornata di Serie A, imponendosi di fronte al proprio pubblico di San Siro e confermandosi al comando della classifica generale a punteggio pieno, mentre i partenopei sono incappati nel secondo stop di fila dopo il ko rimediato settimana scorsa contro il Como.

Gli ospiti sono passati in vantaggio al 50′ con la rete di Politano e tre minuti più tardi hanno raddoppiato con Hojlund, ma poi è partita la rimonta dei Campioni d’Italia: Lautaro Martinez ha accorciato le distanze al 56′, Thuram ha pareggiato all’82mo minuto e poi Martinez ha formato il gol della vittoria in pieno recupero.

L’Inter condivide la vetta della graduatoria con la Roma, che ha saputo rimontare l’Atalanta alla Stadio Olimpico: dopo la rete di Ederson al 47′, i giallorossi hanno reagito nel finale, pareggiando con la stoccata di Hermoso e poi vincendo con la firma di Soule. Il Torino ha espugnato il campo della Fiorentina per 2-1: Mandragora e Adams hanno ribaltato il gol di Pellegrino al 47′, terzo ko di fila per i viola, fischiati dal pubblico del Franchi.