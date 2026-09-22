Inter-Bollklubben Häcken oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Una giornata storica per l’Inter Women. Oggi, martedì 22 settembre, le nerazzurre affronteranno allo Stadio Brianteo di Monza il BK Häcken FF nel primo match valido per la fase a girone unico della Champions League 2026/2027 di calcio femminile nonché debutto assoluto nella fase principale della celeberrima competizione europea.

Un punto di arrivo che non è altro un punto di partenza, considerando il percorso non poco arduo che hanno dovuto affrontare le ragazze di Mister David Sassarini, capaci di eliminare una squadra blasonata come il Wolfsburg nel segmento preliminare ribaltando lo 0-2 dell’andata con un sonoro 3-1 rifilato al ritorno, parziale che ha portato il match ai supplementari, dove le lombarde sono riuscite ad imporsi.

Non sarà comunque una prima volta per l’Inter che, nella scorsa stagione, aveva già affrontato in European Cup la formazione svedese, abile a vincere il primo confronto davanti al proprio pubblico per 0-1, difendendolo poi sul campo brianzolo. Ma adesso, inutile dirlo, si tratterà di un’altra musica.

La partita tra Inter e BK Häcken FF, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena martedì 22 settembre (ore 18:45) allo Stadio Brianteo di Monza. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

INTER-BOLLKLUBBEN HÄCHEN CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 22 settembre

Ore 18:45 Inter vs Bollklubben Häcken allo Stadio Brianteo di Monza.

PROGRAMMA INTER-BOLLKLUBBEN HÄCKEN CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport