Inizia la volata di Flavio Cobolli per le ATP Finals: su chi fare la corsa e chi affronterà a Pechino

Nella Race to Turin sono già qualificati per le Finals il tedesco Alexander Zverev, primo a quota 8650, l’azzurro Jannik Sinner, secondo con 7950, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione Slam, che resterà aritmeticamente tra i primi 20 della Race e quindi ha già staccato il pass nonostante al momento sia quarto a quota 4050.

Fino a quando lo spagnolo non sarà certo di chiudere tra i primi 7, però, l’ottavo classificato non potrà essere certo a sua volta di disputare l’ultimo torneo stagionale: in questo momento all’ottavo posto c’è il russo Daniil Medvedev, sul quale il tennista iberico vanta un margine di 1030 punti.

Si trova in quinta posizione, invece, Flavio Cobolli: l’azzurro si attesta a quota 3530, con un margine di 510 punti sul russo, ottavo, mentre nel caso in cui Alcaraz dovesse rientrare tra i primi 7 della classifica, allora poi la corsa dell’azzurro andrebbe fatta sul nono classificato, lo spagnolo Rafael Jodar, a quota 2509, a -1021 da Cobolli.

Restano da distribuire ancora 3250 punti fino al termine della stagione e quindi Cobolli non è ancora premiato dalla matematica, ma al momento appare difficile che l’azzurro non riesca a qualificarsi per le Finals di fine anno, soprattutto se Alcaraz dovesse rimanere, come pare ampiamente probabile, tra i primi 7 classificati della Race.

L’azzurro, però, potrà incrementare il proprio bottino di punti stagionali già a partire dai prossimi giorni, quando affronterà nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino, torneo in cui Cobolli è la testa di serie numero 4, il russo Roman Safiullin.

RACE ATP LIVE

1) Alexander Zverev 8650 (qualificato)

2) Jannik Sinner 7950 (qualificato)

3) Ben Shelton 4430

4) Carlos Alcaraz 4050 (qualificato)

5) Flavio Cobolli 3530

6) Frances Tiafoe 3330

7) Arthur Fils 3175

8) Daniil Medvedev 3020

9) Rafael Jodar 2509

10) Taylor Fritz 2480