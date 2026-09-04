IndyCar, passerella finale a Laguna Seca per Alex Palou

Ultimo atto in vista per la NTT IndyCar Series 2026 ed anche questa volta sarà una vera e propria passerella per celebrare nel migliore dei modi Alex Palou. Lo spagnolo ha infatti già ottenuto il quarto titolo consecutivo, il quinto in carriera nella più importante serie americana riservata alle monoposto.

Il #10 di Chip Ganassi Racing continua a scrivere la storia ed anche a Milwaukee ha completato un weekend perfetto amministrando alla perfezione l’ampio vantaggio sulla concorrenza. Sei successi per lui in stagione, nessuno come lui anche nel 2026 in cui tutto è apparso ‘semplice’.

La IndyCar torna a disputare a Laguna Seca la propria finale dopo una breve parentesi presso l’ovale di Nashville. L’idea originale era quella di disputare la sfida tra i muretti della ‘città della musica’, i piani sono stati modificati per i lavori previsti al ‘Nissan Stadium’, nuovo impianto coperto che dal 2027 accoglierà le partite della NFL dei ‘Tennessee Titans’.

Palou ha primeggiato nel famoso circuito di Monterey in tre occasioni (2022-2024-2025). Nell’era moderna della NTT IndyCar Series segnaliamo anche una gioia di Scott Dixon (2023) e due per Colton Herta (2019, 2021).

La sfida è aperta invece per il secondo posto tra Christian Lundgaard (McLaren #7), Kyle Kirkwood (Andretti #27), Pato O’Ward (McLaren #5). L’ultimo citato, dopo aver dominato il doubleheader settimana scorsa, ha 503 punti contro i 507 ed i 505 dei due rivali citati precedentemente.