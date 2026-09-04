IndyCar, Mick Schumacher firma con Shank Racing per il 2027

Mick Schumacher continuerà la propria avventura nella NTT IndyCar Series anche il prossimo anno. Il tedesco, impegnato nella stagione in corso con il Rahal Letterman Lanigan Racing, si prepara per gareggiare full-time con Meyer Shank Racing al volante dell’auto numero 66 accanto a Marcus Armstrong.

L’ex pilota di F1 ha ottenuto come miglior risultato nel 2025 l’ottavo posto nella competizione presso il Nashville Superspeedway. A maggio ha invece ottenuto il premio di rookie of the year al termine della 500 Miglia di Indianapolis dopo aver completato tutto l’evento senza problemi.

Shank Racing si prepara quindi per cambiare la propria squadra. Il figlio di Michael Schumacher rimpiazzerà infatti Felix Rosenqvist, vincitore dell’ultima Indy500 e pronto per raggiungere Arrow McLaren insieme al sei volte campione Scott Dixon ed al messicano Pato O’Ward.

L’ex campione FIA F2, presente anche nel FIA World Endurance Championship prima di passare alle corse negli USA, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Sono entusiasta di lavorare con Meyer Shank Racing e di entrare a far parte di un team così ambizioso. Non vedo l’ora di imparare molto da loro. Hanno ottenuto grandi successi, far parte di un team vincitore della 500 Miglia di Indianapolis è fantastico”.