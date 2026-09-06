IndyCar, McLaughlin chiude in bellezza la stagione vincendo a Laguna Seca

Scott McLaughlin domina la scena al WeatherTech Raceway Laguna Seca nell’ultimo appuntamento stagionale della NTT IndyCar Series. Il #3 di Penske si impone dalla pole position, il neozelandese ottiene l’ottavo successo in carriera dopo una stagione abbastanza complicata.

L’ex campione del Repco Supercars Championship ha regolato Kyle Kirkwood (Andretti #27) ed Alexander Rossi (Ed Carpenter #20) al termine di una competizione segnata di fatto da una sola caution, al via per un contatto tra Dennis Haugher e Sting Ray Robb.

Niente da fare per Alex Palou, cinque volte campione della serie e già vincitore del titolo piloti dopo il weekend di sette giorni fa. La Honda #10 del Chip Ganassi Racing ha cercato una strategia alternativa che non ha pagato, il catalano ha dovuto chidere in ottava piazza all’arrivo.

Felix Rosenqvist #60 saluta Meyer Shank Racing con un quarto posto finale. Il vincitore dell’ultima Indy500 ha saputo precedere David Malukas (Penske #12), Christian Lundgaard (McLaren #7) ed il compagno di box Marcus Armstrong #66.

Una lunga pausa invernale attende la NTT IndyCar Series in attesa di scoprire il calendario 2027. Attualmente conosciamo solamente la prima fase della stagione, l’opening round sarà come sempre in Florida a St. Petersburg (domenica 7 marzo).