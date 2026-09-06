Ciclismo
Industria&Artigianato 2026 oggi in tv: orari, percorso, tv, favoriti. Tom Pidcock è l’uomo da battere
Dopo la pausa estiva, riparte oggi il calendario ciclistico italiano. Si terrà infatti domenica 6 settembre l’edizione numero 48 del Gran Premio Industria e Artigianato (denominazione ufficiale del GP Larciano). La corsa tricolore è inoltre l’ottavo appuntamento della Coppa Italia delle Regioni che riprende ad assegnare punti proprio in questa occasione.
La corsa toscana riparte quest’anno con un percorso di 196.5 chilometri che ricalca quello delle passate edizioni. Il momento decisivo sarà come sempre quello dei passaggi del San Baronto che l’anno scorso regalò la vittoria a Isaac del Toro. Saranno in totale ben otto i passaggi nel circuito principale prima di entrare nel circuito finale di Cecina, grande novità dell’edizione.
Anche quest’anno il GP conferma un parterre di ottimo livello con otto formazioni World Tour presenti. Il grande favorito sembra essere Tom Pidcock, fresco vincitore del titolo iridato ai Mondiali di ciclocross. Torna in gara anche Antonio Tiberi che può giocarsi fino in fondo la vittoria. Occhi puntati anche sul pericoloso svizzero Jan Christen.
PROGRAMMA
Domenica 6 agosto
GP Industria e Artigianato Larciano-Larciano (196.5 km)
Orario di partenza: 10.55
Orario di arrivo stimato: 15.30
PERCORSO
Si parte con un primo circuito da ripetere tre volte e con un percorso pianeggiante. Nel secondo circuito si affronta la salita del San Baronto (9,6km al 3,1% di pendenza media) con punte che toccheranno il 14% di pendenza. Dopo gli otto giri ci si sposta verso l’ascesa di Mugherino (7,2km al 2,8% di pendenza media), dalla quali si scollinerà a circa 8 chilometri dal traguardo finale.
FAVORITI
Come detto, il principale favorito è Tom Pidcock. Dopo gli impegni nel ciclocross, il britannico torna su strada per prepararsi al Mondiale di Montreal di fine settembre. Sugli strappi e le salite toscane, Pidcock non sembra avere rivali. Proverà il colpo grosso Jan Christen (UAE) mentre la spedizione italiana conta principalmente su Christian Scaroni ed Antonio Tiberi
DOVE VEDERE IL GP INDUSTRIA E ARTIGIANATO IN TV E STREAMING
Diretta tv: dalle 14.30 su Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus
Diretta Live testuale: OA Sport