Incidente per Lewis Hamilton in FP3 a Madrid: bandiera rossa e quanto mancava al termine delle prove

Lewis Hamilton è incappato in un errore nel corso delle FP3 del GP di Spagna 2026 di F1: a Madrid il britannico della Ferrari all’ultima curva ha bloccato le ruote ed è finito dritto contro le barriere, e così ha danneggiato l’ala anteriore.

L’incidente è accaduto dopo 23 minuti dall’inizio della sessione, quando ne mancavano 37 al termine: è stata esposta la bandiera rossa, poi Hamilton è riuscito a fare retromarcia per tentare di tornare ai box, ma l’ala anteriore è rimasta incastrata sotto il musetto.

L’episodio potrebbe essere oggetto di indagine, anche se non è stato un impatto violento: le immagini mostrano che il bloccaggio delle ruote ha notevolmente ridotto la velocità dell’urto. Hamilton ha discusso con la squadra, dato che la Ferrari gli aveva chiesto di fermarsi, mentre lui avrebbe voluto rientrare ai box.

Se fosse riuscito a tornare, il team avrebbe forse potuto riparare la vettura e farlo ripartire nel corso della sessione, ma dal muretto gli hanno ricordato che non si può guidare una vettura in condizioni di sicurezza precarie, e così alla fine lo hanno convinto a fermarsi.

La vettura di Hamilton è stata rimossa, poi i commissari di gara hanno lavorato a lungo per rimettere a posto le barriere: il cronometro è stato infine bloccato quando mancavano 15’38” alla fine della sessione, per garantire a tutti la possibilità di fare un paio di giri alla ripresa.

L’INCIDENTE DI LEWIS HAMILTON