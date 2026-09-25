Il vento si alza, ARC Team USA brilla in America’s Cup. Luna Rossa solida con Burling-Gradoni nella prima regata

Dopo due ore abbondanti di continui rinvii e con un paio di prove abortite dopo pochi minuti, finalmente è ufficialmente iniziato il weekend riservato alle regate preliminari di America’s Cup nelle acque di Napoli. Il vento si è alzato attorno ai dieci nodi e così le barche hanno potuto regalare spettacolo nel capoluogo partenopeo, salendo sui foil e non cadendo in approccio alla prima boa, come era invece successo nei complessi tentativi precedenti.

Gli statunitensi di ARC Team USA, con Lucas Calabrese ed Harry Melges IV al timone, si sono portati in testa alla gara a metà del primo lato di bolina e si sono resi protagonisti di una prestazione di eccellente efficienza tecnica, non commettendo errori vistosi e trovando sempre il lato giusto del campo di regata, aumentando il divario nei confronti degli avversari lungo il primo lato di poppa e poi gestendo abilmente la situazione.

Verdetto a sorpresa in favore dell’ultimo sodalizio iscritto alla massima competizione velica, capace di esaltarsi con gli AC40 (le imbarcazioni in miniatura, il prossimo anno si adotteranno gli AC75 in occasione della manifestazione sportiva più antica del mondo). Luna Rossa, con al timone la stella neozelandese Peter Burling (vincitore della Vecchia Brocca con New Zealand) e la giovane promessa italiana Marco Gradoni, ha inseguito a circa duecento metri di distanza e ha chiuso in seconda posizione.

I padroni di casa hanno tagliato il traguardo con un distacco di diciotto secondi, lasciandosi alle spalle i britannici di GB1 e Luna Rossa Youth & Women (l’equipaggio femminile e giovanile, con Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi al timone). New Zealand guidata da Nathan Outteridge non è andata oltre una poco brillante quinta posizione, poi a seguire GB2 con Hannah Mils, La Roche-Posay con Quention Delapierre, New Zealand 2 con jake Pye e Alinghi di Paul Goodison. Alle ore 17.10 andrà in scena la seconda regata.