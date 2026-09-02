Tennis
Il tabellone di Lorenzo Musetti dopo la vittoria su Fery. Possibile derby in arrivo e Zverev all’orizzonte
Dopo la vittoria all’esordio sul britannico Arthur Fery, Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 11 del main draw di singolare maschile degli US Open 2026 di tennis, al secondo turno sarà atteso dalla sfida con l’australiano Dane Sweeny, in tabellone con una wild card.
In caso di approdo al terzo turno, poi, la strada per Lorenzo Musetti si inerpicherebbe: possibile derby ai sedicesimi con l’altro azzurro Luciano Darderi, numero 21 del tabellone, per poi vedersela, probabilmente con il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, negli ottavi di finale.
Qualora poi l’azzurro dovesse uscire vincitore da queste, che si preannunciano come due battaglie, nei quarti di finale potrebbe esserci uno tra l’australiano Alex de Minaur, e lo spagnolo Rafael Jodar, mentre nel penultimo atto potrebbe arrivare un altro derby con Flavio Cobolli o una sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime.
L’ultimo atto, poi, potrebbe riservare l’affascinante sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che presidia la parte bassa del tabellone. Il percorso di Lorenzo Musetti, insomma, dopo i primi due turni assolutamente alla portata, si preannuncia ricco di sfide equilibrate ed interessanti.