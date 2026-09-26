Il sestetto ideale, i premi individuali e il Dream Team degli Europei di volley: Leon MVP, spartizione tra Polonia e Francia

La Polonia ha trionfato agli Europei 2026 di volley maschile, battendo la Francia per 3-1 nell’atto conclusivo andato in scena al Forum di Assago – Milano. I ragazzi del CT Nikola Grbic hanno avuto la meglio nel primo set, deciso ai vantaggi dopo un grande equilibrio, hanno messo il turbo nella frazione e sono poi riusciti a chiudere i conti nel quarto parziale, dopo che gli avversari avevano cercato di riaprire la contesa disputando un terzo set di notevole spessore tecnico.

I biancorossi hanno difeso il titolo conquistato tre anni fa a Roma e si sono meritati il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Grande dispiacere, invece, per i Galletti allenati da coach Andrea Giani, che alla sua terza finale continentale con tre Nazionali diverse non è riuscito a mettere le mani sul trofeo. Durante la cerimonia di premiazione sono stati consegnati anche anche i riconoscimenti individuali ed è stato incoronato il Dream Team, il sestetto ideale della manifestazione che ci ha tenuto compagnia nelle ultime due settimane.

Il miglior giocatore del torneo (MVP) è Wilfredo Leon, il formidabile schiacciatore che ha trascinato la Polonia verso la terza perla della propria storia agli Europei. La stella dei biancorossi si è meritato la palma di miglior martello, facendo festa insieme a tre compagni di squadra: i centrali Bartlomiej Lemanski e Szymon Jakubiszak e il libero Jakub Popiwczak. Tra le fila della Francia sorridono l’opposto Théo Faure e il palleggiatore Antoine Brizard, completa il quadro lo schiacciatore finlandese Nooa Marttila.

Non ci potevano essere gioie per gli italiani, eliminati ai quarti di finale dalla rivelazione alla Finlandia e chiudendo anzitempo l’avventura nel torneo di casa, a cui si erano presentati da Campioni del Mondo. Il riconoscimento come miglior allenatore è andato naturalmente a Nikola Grbic, impeccabile alla guida della Polonia dopo aver vinto anche la Nations League nel cuore dell’estate. Di seguito i premi individuali e il Dream Team degli Europei 2026 di volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI EUROPEI VOLLEY 2026

MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO (MVP): Wilfredo Leon (Polonia)

MIGLIOR PALLEGGIATORE: Antoine Brizard (Francia)

MIGLIOR OPPOSTO: Théo Faure (Francia)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #1: Wilfredo Leon (Polonia)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #2: Nooa Marttila (Finlandia)

MIGLIOR CENTRALE #1: Bartlomiej Lemanski (Polonia)

MIGLIOR CENTRALE #2: Szymon Jakubiszak (Polonia)

MIGLIOR LIBERO: Jakub Popiwczak (Polonia)

MIGLIOR ALLENATORE: Nikola Grbic (Polonia)