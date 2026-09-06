Il sestetto ideale e il Dream Team degli Europei di volley femminile: Vargas MVP, premi individuali per 2 azzurre

L’Italia ha perso la finale degli Europei 2026 di volley femminile, venendo sconfitta dalla Turchia al tie-brak nell’atto conclusivo andato in scena davanti ai 16.000 spettatori che hanno gremito il Sinan Erdem Sport Hall di Istanbul. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno avuto la meglio nel primo set, ma non sono riuscite a sfruttare un vantaggio di 12-6 nel secondo parziale, si sono riportate avanti imponendosi nella terza frazione, ma poi sono crollate sotto i colpi delle scatenate padrone di casa.

Le azzurre si sono dovute accontentare della medaglia d’argento dopo essersi messe al collo il bronzo in Nationss League, mentre il gruppo allenato dal CT Daniele Santarelli ha difeso il titolo continentale conquistato tre anni fa e ha anche staccato il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Durante la cerimonia di premiazione sono stati consegnati anche anche i riconoscimenti individuali ed è stato incoronato il Dream Team, il sestetto ideale della manifestazione che ci ha tenuto compagnia nelle ultime due settimane.

La miglior giocatrice del torneo (MVP) è Melissa Vargas, la formidabile opposto che ha trascinato la Turchia verso l’apoteosi di fronte al proprio pubblico. Due giocatrici italiane hanno ricevuto il premio individuale: Alessia Orro come miglior palleggiatrice (in linea con quanto successo lo scorso anno ai Mondiali) e Myriam Sylla come miglior schiacciatrice.

Al centro sono state premiate la serba Hena Kurtagic e la turca Zehra Gunes, la seconda schiacciatrice è l’anatolica Derya Cebecioglu (impattante in finale da subentrata), l’anatolica Gizem Orge è stata selezionata come miglior libero. Di seguito i premi individuali e il Dream Team degli Europei 2026 di volley femminile.

PREMI INDIVIDUALI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

MIGLIOR GIOCATRICE DEL TORNEO (MVP): Melissa Vargas (Turchia)

MIGLIOR PALLEGGIATRICE: Alessia Orro (Italia)

MIGLIOR OPPOSTO: Melissa Vargas (Turchia)

MIGLIOR SCHIACCIATRICE #1: Myriam Sylla (Italia)

MIGLIOR SCHIACCITRICE #2: Derya Cebecioglu (Turchia)

MIGLIOR CENTRALE #1: Hena Kurtagic (Serbia)

MIGLIOR CENTRALE #2: Zehra Gunes (Turchia)

MIGLIOR LIBERO: Gizem Orge (Turchia)

MIGLIOR ALLENATORE: Daniele Santarelli (CT della Turchia)