Il resto del mondo contiene il ritorno di Team USA nella penultima giornata di Presidents Cup

Il massimo circuito internazionale ferma i suoi canoni usuali per dare spazio alla Presidents Cup, evento a squadre che contrappone Team USA al resto del Mondo senza i golfisti che rappresentano l’Europa. Terminata anche la terza giornata con gli ospiti che tengono a distanza i padroni di casa dopo lo splendido day 2. L’International team guida con lo score di 10.5 a 7.5 chiudendo la giornata dedicata in cui si sono disputati 4 fourball ed altrettanti foursomes con un passivo di 4.5 a 3.5. Ben tre dunque le lunghezze prima dei 12 match play singoli, di conseguenza è tutto nelle mani del resto del mondo.

Sabato di Medinah che è iniziato con il pareggio tra Justin Thomas/Jackson Koivon e Lee Min Woo/Sungjae Im. Ancora protagonisti poi i sudcoreani Tom Kim e Kim Si Woo, capaci di sconfiggere per 2&1 (17) gli americani Collin Morikawa e Whyndam Clark. A metà giornata sono arrivate tre vittorie consecutive degli statunitensi, con la squadra guidata da capitan Snedeker che ha iniziato a cullare sogni di rimonta. Vittorie infatti per Gotterup/Young, Scheffler/Burns e Cantlay/Schauffele, capaci di piegare rispettivamente Taylor/Conners, Matsuyama/Hisatsune e Kim/Kim.

Resto del mondo che si è invece ribellato chiudendo la giornata con due vittorie negli ultimi tre incontri. I canadesi Corey Conner e Nick Taylor hanno beffato all’ultima buca gli americani Russell Henley e Jacob Bridgeman, mentre il duo oceanico composto da Ryan Fox e Lee Min Woo ha superato abbastanza nettamente per 3&2 (16) Sam Burns e Whyndam Clark. Nel mezzo il poderoso successo deli statunitensi Young e Gotterup nei confronti di Scott ed Im per 6&4 (14). Nella serata italiana spazio ai 12 match play singoli che decideranno la competizione.

TEAM USA – RESTO DEL MONDO 7.5 – 10.5

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

Thomas/Koivun (USA) – Lee/Im patta

Kim/Kim – Morikawa/Clark (USA) 2&1 (17)

Gotterup/Young (USA) – Taylor/Conners 2&1 (17)

Scheffler/Burns (USA) – Matsuyama/Hisatsune 2&1 (17)

Cantlay/Schauffele (USA) – Kim/Kim 2&1 (17)

Conners/Taylor – Henley/Bridgeman (USA) 1up (18)

Young/Gotterup (USA) – Scott/Im 6-4 (14)

Fox/Lee – Burns/Clark (USA) 3&2 (16)