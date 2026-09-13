Il ranking ATP degli italiani dopo gli US Open: Sinner resta n.1, Cobolli in top-10, scivolone di Musetti

Ben Shelton e Alexander Zverev si affronteranno nella finale degli US Open 2026, che andrà in scena nella serata odierna sul cemento di Flushing Meadows. Chi riuscirà a conquistare l’ultimo Slam di questa annata agonistica? Lo statunitense festeggerà per la prima volta in carriera, per di più di fronte al proprio pubblico, oppure il tedesco bisserà il successo conseguito al Roland Garros e aumenterà le possibilità di chiudere questa stagione da numero 1 del mondo?

L’esito dell’atto conclusivo di New York avrà un peso non indifferente anche sulla classifica internazionale: quale sarà il ranking ATP degli italiani dopo gli US Open? Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo con 11.500 punti dopo aver rinunciato alla trasferta negli States, ma ora il suo vantaggio nei confronti di Zverev si è ridotto: sarà di 2.510 lunghezze in caso di sconfitta del teutonico in finale oppure di 1.810 punti se il 29enne dovesse alzare al cielo il trofeo nella Grande Mela.

Flavio Cobolli ha perso una posizione in seguito all’eliminazione subita ai sedicesimi di finale e sarà numero 7 del circuito con 3.720 punti. Lorenzo Musetti è uscito al secondo turno e ha perso ben sei posizioni, pur conservando la permanenza nella top-20: il toscano ripartirà dalla 20ma piazza con 2.255 punti. Luciano Darderi si è fermato agli ottavi di finale e rimane stabile al 22mo posto con 2.200 punti. Matteo Arnaldi è scivolato indietro di un gradino (37o), Matteo Berrettini rimane stabile in 43ma posizione.

Piccoli passi in avanti per Lorenzo Sonego (+3, 86mo) e Mattia Bellucci (+4, 91mo), mentre fuori alla top-100 figurano Andrea Pellegrino (145mo), Stefano Travaglia (158mo), Marco Cecchinato (163mo), Andrea Guerrieri (167mo), Federico Cinà (168mo) e Francesco Maestrelli (169mo). Di seguito il ranking ATP dettagliato degli italiani dopo gli US Open.

RANKING ATP ITALIANI DOPO US OPEN

1. Jannik Sinner 11.550

7. Flavio Cobolli 3.720

20. Lorenzo Musetti 2.255

22. Luciano Darderi 2.200

37. Matteo Arnaldi 1.349

43. Matteo Berrettini 1.165

86. Lorenzo Sonego 698

91. Mattia Bellucci 659

145. Andrea Pellegrino 390

158. Stefano Travaglia 355

163. Marco Cecchinato 344

167. Andrea Guerrieri 338

168. Federico Cinà 337

169. Francesco Maestrelli 335