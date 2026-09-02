Il Qatar tranquillizza in vista dei GP di F1 e MotoGP, ma le gare di Lusail rimangono ancora in dubbio

Ci stiamo avviando verso la fase conclusiva e decisiva sia del Mondiale di Formula Uno 2026, sia del Motomondiale. Vedremo chi sarà il campione del mondo dei due campionati e, soprattutto, se i rispettivi calendari saranno ufficializzati in maniera definitiva. Il motivo è ben noto, ovvero le turbolenze mediorientali che potrebbero portare a nuovi cambiamenti.

Ad inizio stagione abbiamo già visto il rinvio dei Gran Premi di Arabia Saudita e Bahrain di Formula Uno, mentre in MotoGP il Gran Premio del Qatar è stato rinviato dal mese di aprile a quello di novembre. Ma, a quanto pare, proprio l’appuntamento di Lusail (da entrambi i lati) potrebbe riservare ancora qualche sorpresa.

Fino a poche ora fa, infatti, sembrava che la tappa qatariota potesse essere a forte rischio ma, come assicura la Federazione Automobilistica e Motociclistica del Qatar: “Tutto è pronto per ospitare Formula 1 e MotoGP in questa stagione e non possiamo certo fermare i piani proprio ora”. Un messaggio forte e chiaro che arriva proprio nel momento in cui Liberty Media e le rispettive federazioni devono decidere come si andranno a concludere i due calendari.

Per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno il Gran Premio del Qatar si dovrebbe disputare nel fine settimana del 27-29 novembre (subito prima del gran finale di Abu Dhabi), mentre per quanto riguarda il Motomondiale si dovrebbe gareggiare a Lusail nel weekend del 6-8 novembre. Il tempo stringe. Le decisioni dovranno essere prese nei prossimi giorni. Rimarrà in calendario la tappa qatariota o vivremo nuovamente una rivoluzione del calendario? Gli organizzatori predicano tranquillità, ma tutto è ancora in bilico.