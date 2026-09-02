Il Dp World Tour vola a Crans Montana, al via l’Omega European Masters

Settimana svizzera quella che spetta ai golfisti del Dp World Tour. Il maggiore circuito europeo, infatti, si sposta a Crans Montana per l’Omega European Masters, uno dei tornei più iconici dell’intera programmazione annuale. A contendersi i 5.000 punti per la Race to Dubai e i 3.75 milioni di dollari di montepremi saranno tanti ra i migliori giocatori del momento. Qui, l’anno scorso, vinse il sudafricano Thriston Lawrence davanti al britannico Matt Wallace, entrambi presenti quest’anno sui fairway alpini.

A spuntare come favorito, tuttavia, è il nome di Patrick Reed, vincitore di due tornei ad inizio stagione (Dubai Desert Classic e Qatar Masters) e un 2° posto al Bahrain Championship. A tentare di mettere i bastoni tra le ruote all’americano ci saranno il danese Rasmus Hojgaard e il fratello Nicolai insieme ai connazionali Rasmus Neergaard-Petersen e i francesi Romain Langasque, Antoine Rozner, Tom Vaillant, Ugo Coussaud, gli spagnoli Sergio Garcia ( qui vincitore nel 2005) insieme ai connazionali Ivan Cantero, Adri Arnaus, Nacho Elvira e Miguel Angel Jimenez, professionista dal 1982 con 21 vittorie sul Dp Worl Tour, un secondo posto agli U.S. Open del 2000 e un 3° posto al The Open Championship del 2001.

Folta la compagine azzurra che si schiererà vista montagne da domani: Filippo Celli scenderà in campo in prima partenza insieme a Todd Clements e Frankie Capan III; Edoardo Molinari, invece, è accoppiato per i primi due giorni con il portoghese Ricardo Gouveia e il francese Oyhan Guillamoundeguy; Renato Paratore con il giapponese Rikuya Hoshino e K.H.Lee; Matteo Manassero con i sudafricani Dylan Frittelli e Richard Sterne; Guido Migliozzi con Antine Rozner e Romain Langasque; Stefano Mazoli con Thomas Detry e Martin Couvra; Francesco Laporta con Sebastian Soderberg e Yannik Paul e Gregorio De Leo con Jack Buchanan e Alexander Levy.