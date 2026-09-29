Il DP World Tour torna in Scozia. MacIntyre difende l’Alfred Dunhill Links Championship

Chiuso uno degli appuntamenti più apprezzati sul Dp Wolrd Tour (l’Open di Francia), il maggiore circuito europeo si trasferisce in Scozia per l’Alfred Dunhill Links Championship, torneo dalla formula particolare (si giocherà su 3 diversi percorsi nei primi 3 giorni per poi concludersi sull’Old Course di St. Andrews) che mette in palio 5 milioni di dollari e 5.000 punti per la Race to Dubai e che si disputerà da giovedì 1 a domenica 4 ottobre.

Il grande favorito sarà, dopo aver vinto la trasferta oltralpe, Matt Fitzpatrick. Il britannico arriverà nel nord del Regno Unito con 3 vittorie in stagione (1 sul Dp e 2 sul PGA) e forte del fatto di essere riuscito, proprio qui nel 2023, ad imporsi su un field di tutto rispetto.

A cercare di mettere i bastoni fra le ruote al classe ’94 ci proverà Tyrrell Hatton (3 volte campione qui nel 2016,2017,2024) insieme a Robert MacIntyre, campione in carica questa settimana, e Tommy Fleetwood. I 3 favoriti dovranno, però, guardarsi le spalle dagli statunitensi Bubba Watson e Brooks Koepka, dallo svedese Alex Noren e dai sudafricani Casey Jarvis e Hennie Du Plessis.

La peculiarità dell’evento è, oltre al format su 3 campi, la formula pro-am (un professionista e un amateur). Oltre a competere per la propria classifica, il team competerà per un secondo trofeo di squadra. In gara anche, tra gli italiani, Francesco Molinari, Guido Migliozzi (reduce da una top 10 in Francia), Matteo Manassero, Renato Paratore e Filippo Celli.