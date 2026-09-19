Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e della Nazionale

Inizia con una nota di tristezza la giornata per gli appassionati di sport e di calcio. Da poche ore si è infatti diffusa la notizia della scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda della grande Inter e della Nazionale che ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio tricolore.

Mazzola, scomparso all’età di 83 anni, era figlio del grande Valentino, leggenda del Grande Torino che perse la vita nel tragico schianto di Superga, e fratello di Ferruccio. La storia di Mazzola si lega indissolubilmente ai colori dell’Inter e a quelli della Nazionale italiana.

Il club nerazzurro è stata una vera e propria famiglia nella quale ha trascorso diciassette anni come giocatore e undici da dirigente, mentre in azzurro la sua storia testimonia un percorso scandito da settanta presenze e da ventidue gol realizzati.

Il palmares di Mazzola registra quattro scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e la vittoria del Campionato d’Europa 1968 con la maglia dell’Italia. Ciò che permane però nel cuore degli appassionati è il ricordo di un giocatore dalla tecnica cristallina capace di regalare giocate di alta scuola e l’eleganza di un uomo che ha saputo farsi apprezzare per la signorilità dei modi che oggi diventa molto spesso una rarità.