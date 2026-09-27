I sorrisi di Luna Rossa. Ugolini: “Vincere in Italia è speciale, il team è grande”. Giubilei: “Un sogno”

Giornata di gloria per Luna Rossa, che ha firmato l’en-plein nelle acque di Napoli: ha vinto le due regate di flotta e poi ha dominato il match race contro Team New Zealand, aggiudicandosi le regate preliminari della America’s Cup. L’antipasto della massima competizione velica ha sorriso al sodalizio italiano, che ora si proietta con grande ottimismo verso la prossima estate, quando nel capoluogo campano andrà in scena la manifestazione sportiva più antica del mondo.

I timonieri Peter Burling e Marco Gradoni si sono distinti, supportati dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini: sarà questo l’equipaggio titolare per la America’s Cup, con l’aggiunta di un quinto elemento a bordo? Ricordiamo che in primavera, Luna Rossa aveva vinto le regate preliminari a Cagliari con Ruggero Tita al posto di Marco Gradoni e che la rosa a disposizione dell’amministratore delegato Max Sirena è decisamente profonda.

Maria Giubilei ha espresso la propria soddisfazione in fase di premiazione: “Non ci sono parole per descriverlo, sinceramente ancora non me ne rendo contro. Qui in casa, con tutte le famiglie a sostenerci è bellissimo, è un sogno“. Gianluigi Ugolini ha fatto eco: “Vincere per tutto il team è qualcosa di speciale, perché non siamo solo noi in barca ma il team è grande e portare qualcosa del genere è semplicemente bellissimo. Tutto questo pubblico, tutta la famiglia, tutti quanti qui in Italia…è speciale“.